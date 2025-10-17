The Drama | Zendaya e Robert Pattinson nel cast del film

A24 ha ufficializzato l’ingaggio di Zendaya e Robert Pattinson per il cast della commedia romantica noto come The Drama.

Da tempo in fase di produzione attiva, il film The Drama da oggi potrà contare su due attori A-List hollywoodiani. A confermare l’ingaggio di Zendaya (Spider-Man: Brand New Day) e Robert Pattinson (The Batman: Parte II) è stato un articolo del the Hollywood Reporter. Nessun dettaglio è emerso sui ruoli dei due attori, e neppure sulla trama del film.

The Drama uscirà nelle sale americane il 3 aprile 2026, e vedrà la regia di Kristoffer Borgli (Dream Scenario). Ari Aster e Lars Knudsen stanno producendo tramite la loro etichetta Square Peg insieme a Kristoffer Borgli e Tyler Campellone di Dilemma Films, e in collaborazione con A24. Il cast, oltre ai due attori già citati, conta la presenza di Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates.

La trama, come anticipato, è tenuta in gran segreto, ma secondo fonti porterà sul grande schermo le disavventure di una coppia la cui storia d’amore prende una piega inaspettata e drammatica poco prima del loro grande giorno.