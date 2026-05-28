Il mito immortale di una delle band più rivoluzionarie e magnetiche della storia del rock si appresta a rivivere sul grande schermo.

Il 13, 14 e 15 luglio, le sale italiane ospiteranno come evento speciale il ritorno di The Doors – The Final Cut, il celebre lungometraggio biografico diretto dal premio Oscar Oliver Stone. Dedicata all’iconica figura del frontman Jim Morrison, la pellicola viene riproposta al pubblico attraverso una straordinaria versione restaurata in 4K e arricchita da un comparto audio rimasterizzato in Dolby Atmos®, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva e sonora totalmente immersiva.

L’operazione è stata supervisionata in prima persona dallo stesso Oliver Stone, intenzionato a restituire la massima nitidezza e profondità cromatica alle celebri e concitate sequenze dei concerti dal vivo. Il processo tecnico ha previsto la digitalizzazione del negativo originale in 4K a 16 bit su scanner Arriscan presso la EFilm negli Stati Uniti, mentre il successivo restauro è stato affidato all’eccellenza italiana del laboratorio L’Immagine Ritrovata. Il regista ha inoltre colto l’occasione per apportare una modifica strutturale al montaggio, accorciando una specifica sequenza della parte finale per conferire una maggiore forza drammatica alla chiusura dell’opera.

L’interpretazione di Val Kilmer e i grandi successi della colonna sonora originale

L’architettura narrativa del film esplora a fondo la parabola creativa e distruttiva della California meridionale della fine degli anni Sessanta, ripercorrendo il turbolento legame sentimentale tra il cantante e la sua musa Pamela Courson. La sceneggiatura approfondisce l’ascesa del gruppo, l’esplorazione legata all’uso di sostanze allucinogene e il progressivo interesse del leader per i temi dell’occulto, fino alla sua prematura scomparsa avvenuta all’età di 27 anni a Parigi. Per ricreare la fedeltà storica delle performance, la produzione ha utilizzato i nastri magnetici originali della band, supportando il monumentale lavoro mimetico effettuato dall’attore Val Kilmer sul timbro vocale e sullo stile di canto del frontman.

La colonna sonora rappresenta il cuore pulsante di questo viaggio cinematografico, includendo la presenza di oltre venticinque brani storici del repertorio del gruppo di Los Angeles. Tra i pezzi immortali che scandiscono la narrazione spiccano tracce fondamentali come “Light My Fire”, “Break on Through”, “People Are Strange”, “Roadhouse Blues”, “LA Woman”, “The End” e “Riders on the Storm”.

Il cast vede come assoluti protagonisti Val Kilmer nei panni di Jim Morrison e Meg Ryan nel ruolo di Pamela Courson, affiancati da interpreti di primo piano come Kyle MacLachlan. La pellicola, distribuita da Lucky Red sul territorio nazionale per questa tre giorni evento di metà luglio, vedrà l’elenco ufficiale delle sale cinematografiche aderenti costantemente aggiornato sul portale ufficiale della promozione italiana dedicato all’evento.