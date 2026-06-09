20th Century Studios ha rilasciato il nuovo trailer di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, l’atteso thriller epico e fantascientifico diretto dal regista cinematografico Ridley Scott.

La pellicola, che promette di trascinare gli spettatori all’interno di un’avventura visiva mozzafiato ambientata in uno scenario post-apocalittico dove la sopravvivenza è un istinto ma l’umanità resta una scelta, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 26 agosto 2026. Il film è tratto dall’omonimo romanzo bestseller scritto da Peter Heller, e vanta una sceneggiatura firmata da Mark L. Smith.

La storia esplora i temi dell’isolamento, della fiducia reciproca e della costante ricerca di una speranza in un domani apparentemente distrutto.

The Dog Stars trama e cast del thriller post-apocalittico con Jacob Elordi

La trama di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine ruota attorno alla figura di Hig (interpretato da Jacob Elordi), un giovane pilota che tenta di andare avanti dopo la fine della civiltà. Insieme a Bangley (Josh Brolin), un ex militare esperto in tecniche di sopravvivenza, il protagonista è riuscito a costruirsi una dimora sicura ed efficiente, seppur totalmente isolata dal resto del mondo brutale che li circonda. Il loro fragile equilibrio si interrompe bruscamente quando Hig intercetta una misteriosa e inaspettata trasmissione radiofonica proveniente da una frequenza sconosciuta. Spinto dal desiderio di ritrovare l’umanità in cui crede ancora fermamente, il ragazzo deciderà di abbandonare il proprio rifugio sicuro per avventurarsi verso l’ignoto alla ricerca di altri sopravvissuti. Nel ricco cast figurano anche Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce.