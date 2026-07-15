È disponibile il suggestivo trailer finale di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, la nuova fatica cinematografica del leggendario regista Ridley Scott (Il gladiatore, Blade Runner).

Definito come un thriller epico e avvincente ambientato in un mondo in cui la sopravvivenza è un istinto primordiale ma l’umanità rimane una scelta consapevole, il lungometraggio farà il suo attesissimo debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 26 agosto. La pellicola vanta un cast stellare acclamato dalla critica che vede protagonisti la star in ascesa Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) e il candidato all’Oscar Josh Brolin (Dune), affiancati da Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce.

The Dog Stars: trama dal film con Jacob Elordi e il bestseller di Peter Heller

La sceneggiatura del film, scritta da Mark L. Smith (The Revenant), traspone per il grande schermo l’acclamato romanzo bestseller scritto da Peter Heller. In concomitanza con il debutto cinematografico, il libro arriverà nelle librerie italiane il prossimo 29 luglio edito da Bompiani (nella collana Narratori stranieri) con il titolo italiano Le stelle del cane.

La trama del film narra la toccante storia di Hig (interpretato da Jacob Elordi), un giovane pilota che, in seguito a una devastante pandemia globale, si ritrova a vivere in un brutale scenario post-apocalittico. Hig condivide una dimora isolata ma perfettamente attrezzata con Bangley (Josh Brolin), un rude ex militare esperto in tecniche di sopravvivenza. La loro routine apparentemente sicura ma priva di stimoli emotivi viene improvvisamente sconvolta quando il pilota intercetta una misteriosa trasmissione radiofonica; una singola voce nell’etere che spingerà il ragazzo ad avventurarsi oltre i confini del proprio territorio sicuro, affrontando l’ignoto alla disperata ricerca della speranza e di altri esseri umani.

Il progetto è prodotto da una squadra di primissimo livello guidata dallo stesso Ridley Scott per la sua Scott Free Productions, insieme a Michael Pruss, Mark L. Smith e Cliff Roberts. In veste di produttori esecutivi figurano Lily Brooks-Dalton, Brandon Scott Smith, Aidan Elliott e lo stesso autore del romanzo Peter Heller, celebre giornalista e saggista specializzato in esplorazioni e natura selvaggia per National Geographic Adventure.

Recupera anche i precedenti trailer di The Dog Stars:

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine

The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine Titolo del libro: Le stelle del cane (Peter Heller, edito da Bompiani)

Le stelle del cane (Peter Heller, edito da Bompiani) Regia: Ridley Scott

Ridley Scott Sceneggiatura: Mark L. Smith

Mark L. Smith Cast: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong, Guy Pearce

Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong, Guy Pearce Produzione: Scott Free Productions, Michael Pruss, Mark L. Smith, Cliff Roberts

Scott Free Productions, Michael Pruss, Mark L. Smith, Cliff Roberts Data di uscita italiana: 26 agosto 2026

26 agosto 2026 Distribuzione: 20th Century Studios