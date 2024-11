Con Il Gladiatore 2 oramai prossimo all’esordio in sala, Ridley Scott e Paul Mescal sono pronti a collaborare ancora insieme per The Dog Stars.

Il the Hollywood Reporter ha riferito in questi giorni che il regista Ridley Scott ha scelto di collaborare nuovamente con l’attore Paul Mescal per il suo adattamento cinematografico di The Dog Stars, romanzo post-apocalittico firmato da Peter Heller. Le riprese dovrebbero partire il prossimo anno, subito dopo i lavori sul film sui Bee Gees che Scott dirigerà per Paramount (trovate a questo indirizzo la notizia).

Scott tornerà a collaborare tra l’altro anche con 20th Century Studios, mentre la sceneggiatura è attualmente nelle mani di dello sceneggiatore Mark L. Smith. Il regista produrrà il film con la sua Scott Free.

Il romanzo The Dog Stars – e presumibilmente il film – è ambientato in un futuro prossimo in cui una pandemia senza nome ha decimato la società americana. La storia verte su un pilota civile che vive una vita solitaria in una base aerea abbandonata del Colorado con il suo cane e un duro ex marine. I due uomini, dopo aver captato una trasmissione misteriosa dalla radio di un Cessna del 1956, iniziano un viaggio pieno di insidie per scovare la provenienza di questa trasmissione.

Correlati