Durante la presentazione annuale di 20th Century Studios al CinemaCon di Las Vegas, Ridley Scott ha svelato il primo trailer di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, thriller epico basato sull’omonimo bestseller di Peter Heller.

La storia è incentrata su Hig (Jacob Elordi), un giovane pilota che vive in un isolamento vigilato insieme a Bangley (Josh Brolin), un ex militare esperto di tattiche di difesa. In un mondo devastato e silenzioso, i due hanno costruito un precario equilibrio, interrotto bruscamente da una misteriosa trasmissione radio captata da Hig. Questo segnale, una voce dall’ignoto, spingerà il pilota ad avventurarsi oltre i confini sicuri della sua base, in un viaggio alla ricerca di una speranza che molti considerano ormai estinta.

Ridley Scott e il cast dei sogni: Jacob Elordi guida un’odissea emozionante

Dopo il successo di Gladiator II, Scott si affida a una sceneggiatura firmata da Mark L. Smith (The Revenant) per esplorare territori più intimi e psicologici. Ad affiancare Elordi e Brolin troviamo un cast di altissimo livello che include Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong e il premio Oscar Allison Janney.

The Dog Stars si preannuncia come uno dei titoli più potenti della stagione estiva, unendo la maestosità visiva tipica del regista a una riflessione profonda sulla solitudine e sulla connessione umana.

Questo annuncio completa un CinemaCon straordinario per il genere sci-fi, che ha visto protagonisti anche i The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau. L’odissea di Hig inizierà ufficialmente nelle sale italiane il prossimo 26 agosto.