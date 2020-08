Entertainment Weekly ha rilasciato poco fa le prime immagini del film The Devil All the Time di Antonio Campos, che troverete in fondo alla pagina.

Il lungometraggio, un thriller psicologico, sarà distribuito su Netflix dal 16 Settembre e vanta un cast stellare formato da Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

E' basato sull'omonimo libro di Donald Ray Pollock e segue la storia di diversi personaggi che, per via della Seconda Guerra Mondiale e del Vietnam, soffrono di stress post-traumatico.

LE PRIME IMMAGINI DEL FILM