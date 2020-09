Netflix ha svelato i character poster dei protagonisti di The Devil all the Time (Le strade del male), l’attesissimo film Netflix che sarà disponibile in streaming il 16 settembre.

Diretto da Antonio Campos, il lungometraggio è basato sull’omonimo libro di Donald Ray Pollock. E’ descritto come un thriller psicologico che si svolge tra la Seconda Guerra Mondiale e quella del Vietnam e segue le storie di diversi personaggi che, per via dei due conflitti, soffrono di stress post-traumatico (qui il trailer).

Nel cast figurano Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

I CHARACTER POSTER