Netflix ha annunciato, via Twitter, un nuovo film originale dal titolo The Devil All the Time per la regia di Antonio Campos.

Il film è basato sull'omonimo libro di Donald Ray Pollock e sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 16 settembre. E' descritto come un thriller psicologico che si svolge tra la Seconda Guerra Mondiale e quella del Vietnam e segue le storie di diversi personaggi che, per via dei due conflitti, soffrono di stress post-traumatico.

Nel cast non solo Tom Holland e Robert Pattinson, ma anche Sebastian Stan, Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.