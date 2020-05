The Cw svela il palinsenso autunnale, ecco quando riparte l'Arrowverse

L'emittente The Cw ha finalmente svelato il proprio palinsesto autunnale, c'era attesa per tutte le serie tv che fanno parte del franchise noto come Arrowverse.

Bloccato dall'emergenza Covid-19, che ha fermato gran parte delle produzioni, il palinsesto di The Cw ripartirà per l'occasione da gennaio 2021, e non in autunno come di consueto, tale periodo verrà sfruttato per serie tv già pronte, o acquisite da altre emittenti.

Tra i tanti show già noti (molti parte dell'Arrowverse), The Cw offrirà delle novità, tra queste Superman & Lois (spin-off Supegirl), Walker (il riavvio di Texas Walker Ranger) e Swamp Thing (nuova acquisizione attraverso DC Universe). Nessuna traccia, invece, riguardo il rinnovo della serie tv Katy Keene.

Ecco il palinsesto.

Palinsesto Autunnale

Martedì

20 Swamp Thing

21 Tell Me a Story

Mercoledì

20 Two Sentence Horror Stories

20.30 Dead Pixels

21 Coroner

Giovedì

20 Superatural

21 The Outpost

Domenica

21 Pandora

Da Gennaio 2021

Lunedì

20 All American

21 Black Lightning

Martedì

20 The Flash

21 Superman & Lois

Mercoledì

20 Riverdale

21 Nancy Drew

Giovedì

20 Walker

21 Legacies

Domenica

20 Batwoman

21 Charmed