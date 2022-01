The CW rinvia il lancio della seconda parte di Riverdale 6

L’atteso lancio della seconda parte della sesta stagione della seguitissima serie tv Riverdale è stato posticipato dall’emittente The CW di due settimane.

L’annuncio è arrivato in seguito ad una sorta di riprogrammazione dei prossimi appuntamenti del network. A quanto pare, il rinvio al 13 marzo della serata di premiazione dei Critics’ Choice Awards, causato purtroppo dall’aumento dei contagi negli Usa, ha costretto The CW a spingere la seconda parte di Riverdale 6 al 20 marzo, in precedenza invece i nuovi episodi erano stati fissati per il 6 marzo. Così facendo, la continuità dei nuovi episodi di Riverdale 6 non subiranno pause fastidiosi.

RIVERDALE

PRODUZIONE: Basata sui personaggi della Archie Comics, la serie tv è prodotta da Warner Bros. Television e CBS Television Studios, in associazione con la Berlanti Productions. Produttori esecutivi saranno ancora Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater. CAST: KJ Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila Mendes (Veronica Lodge), Ashleigh Murray (Josie McCoy), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich, Mädchen Amick e Vanessa Morgan. DISTRIBUZIONE: La seconda parte della sesta stagione su The Cw dal 20 marzo 2022.

TRAMA SERIE: Riverdale è una serie televisiva statunitense basata sui personaggi di Archie Comics con protagonista k.J. Apa.