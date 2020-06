The Cw trasmetterà negli Usa la serie tv Diavoli

La serie tv Diavoli verrà trasmessa anche negli Usa, ad acquisire i diritti di distribuzione negli States è stato The Cw.

Attraverso un articolo proveniente da Variety è noto che il network ha inserito la serie Diavoli nel proprio palinsesto autunnale. Non è stata ancora confermata la data di lancio negli States, ma di certo si tratta di un buon colpo per la co-produzione italiana targata Sky.

La serie è stata diretta da Nick Hurran, qui anche in cabina di supervisione artistica. Nel team di regia, l’italiano Jan Michelini (I Medici). Tra gli sceneggiatori Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.

Nel cast spazio per il nostro Alessandro Borghi in coppia con Patrick Dempsey, con loro anche Kasia Smutniak e Laia Costa.

La serie, composta da 10 episodi, è andata in onda in Italia su Sky Atlantic.

Questa la trama: Londra, 2011. L’italiano Massimo Ruggero è il responsabile del trading presso il gigante bancario American New York – London Bank (NYL). Mentre la crisi finanziaria infuria sull’Europa, Massimo sta facendo centinaia di miliardi grazie alle speculazioni. Il suo mentore è Dominic Morgan, l’amministratore delegato americano di NYL e la cosa più vicina a un padre che Massimo abbia mai avuto. Lo sostiene pienamente, il trader di talento sembra essere la prima scelta nella corsa al vice-CEO. Ma quando Massimo viene suo malgrado coinvolto in uno scandalo che vede la sua ex-moglie implicata come escort, Dominic gli nega la promozione, scegliendo invece il banchiere della vecchia scuola Edward Stewart.

Massimo rimane sbalordito: suo padre gli volta le spalle. Convinto di essere stato incastrato, Massimo è determinato a far venire fuori la verità ma quando Edward all’improvviso muore, Massimo si rende conto che è in gioco qualcosa di più grande. Con l’aiuto della sua squadra e di un gruppo di hacker, Massimo scoprirà la trama nascosta dietro eventi apparentemente non collegati come lo scandalo Strauss-Kahn, la guerra in Libia e la crisi dei PIIGS. Trovatosi di fronte ai Diavoli che tirano le corde del mondo, Massimo dovrà scegliere se combatterli o unirsi a loro.