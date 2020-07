La quinta stagione di The Crown non arriverà su Netflix prima del 2022. Le riprese inizieranno nel 2021 e pare che questo ritardo non sia dovuto alla pandemia, bensì a scelte logistiche dovute al cambio di attori.

Secondo Deadline, le riprese della quinta stagione inizieranno a Giugno 2021 mentre le riprese della sesta (ed ultima stagione) dovrebbero partire nel 2022. Inizialmente, The Crown doveva concludersi già con la quinta stagione ma "per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia" era necessaria una nuova sessione episodica che sarà anche quella conclusiva, proprio come ha dichiarato lo showrunner Peter Morgan.

Le riprese della quarta stagione si sono già concluse e la stagione arriverà entro la fine del 2020. Nella quarta stagione vedremo ancora Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta mentre nella stagioni finali (quinta e sesta) il suo ruolo sarà affidato ad Imelda Staunton. Lesley Manville (come annunciato qualche giorno fa) sarà invece la principessa Margaret, sempre nelle stagioni finali, e sostituirà Helena Bonham Carter.

Nel cast della quarta stagione troveremo ancora Tobias Menzies (il principe Filippo), Erin Doherty (la principessa Anna), Josh O’Connor (il Principe Carlo). Gillian Anderson sarà una new entry (nel ruolo di Margatet Thatcher) come Emma Corrin (nei panni di Lady Diana).