Jonathan Pryce sarà il volto del principe Filippo nella quinta e la sesta stagione della serie Netflix The Crown, a fianco di Imelda Staunton che interpreterà la regina Elisabetta II.

Jonathan Pryce è stato nominato per un Oscar all’inizio di quest’anno per il suo lavoro ne I due papi dove recita al fianco di Anthony Hopkins. Ha partecipato anche, per diverse stagioni, nella popolarissima serie di HBO Game of Thrones, nel ruolo dell’Alto Passero.

Pryce succederà a Tobias Menzies e Matt Smith che hanno interpretato il principe Filippo nella precedenti stagioni. Altra new entry per le stagioni finali di questa celebre serie è Lesley Manville che succederà a Vanessa Kirby e Helena Bonham Carter per interpretare la principessa Margaret.

La quinta stagione di The Crown non arriverà su Netflix prima del 2022 (qui i dettagli). Le riprese inizieranno nel 2021 e pare che questo ritardo non sia dovuto alla pandemia, bensì a scelte logistiche dovute al cambio di attori.

La stagione 4 di The Crown dovrebbe uscire uscire entro la fine di quest’anno; si affronterà il fidanzamento di Carlo con Diana, seguendone poi i primi anni di matrimonio. La regina Elisabetta II, interpretata da Olivia Colman, dovrà inoltre fare i conti con le idee del primo ministro Margaret Thatcher, ruolo affidato a Gillian Anderson.