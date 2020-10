Dopo il primo trailer, ed ha poco più di un mese dalla messa in onda su Netflix, la quarta stagione di The Crown torna protagonista sulla rete con una serie di characters poster.

I poster in questione riguardano Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, Emma Corrin in quelli di Diana, Gillian Anderson in quelli di Margaret Thatcher, e ancora Tobias Menzies nei panni di Filippo, Helena Bonham Carter in quelli della Principessa Margaret e infine Erin Doherty in quelli della Principessa Anna.

Trovate i poster della quarta stagione di The Crown in fondo alla pagina.

The Crown

PRODUZIONE : Lo show è stato sviluppato da Peter Morgan. Il colosso digitale Netflix figura in cabina di produzione. La serie si chiuderà con la sesta stagione.

CAST : Emma Corrin (Principessa Diana), Gillian Anderson, Helena Bonham Carter (Principessa Margaret), Tobias Menzies (principe Filippo), Josh ÒConnor (Principe Carlo), Erin Doherty (Principessa Anna), Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles), Marion Bailey (Regina Madre), Tom Byrne (Principe Andrea), Angue Imrie (Principe Edoardo) e Charles Dance (Lord Mountbatten).

TRAMA : Mentre gli anni '70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo (Josh O'Connor), che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell'impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro. Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all'interno del Commonwealth. Mentre la storia d'amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) regala una favola estremamente necessaria all'unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.

: La quarta stagione su Netflix dal 15 novembre 2020. RINNOVI: La serie si chiuderà con la sesta stagione.

I POSTER