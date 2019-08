La rivista Entertainment Weekly ha dedicato il prossimo numero a The Crown, la serie tv storica prodotta e distribuito da Netflix.

Oltre ad alcune foto di scena, la rivista regala tantissimo spazio alla terza stagione dello show, con la cover ufficiale di settembre, tante informazioni ed alcuni scatti realizzati sul set da Julian Broad.

Nei nuovi episodi l'attrice Olivia Colman interpreterà la Regina Elisabetta, prendendo il difficile posto di Claire Foy, attrice protagonista delle primi due stagioni, con premi e tanti riconoscimenti. Nell'inserto l'attrice rivela di aver avuto "la chiamata" per il ruolo subito dopo aver interpretato la regina Anna in La Favorita (il ruolo gli ha poi portato un Oscar). Per il produttore Peter Morgan, invece, la Colman era "la scelta numero 1 in una lista che comprendeva una sola attrice".

Altri dettagli sul servizio sono riportate all'interno del post EW.

The cast of the Crown Season 3 photographed exclusively for EW on February 7, 2019 in London, UK.

The Crown 3 è stato sviluppato da Peter Morgan. Nel cast Tobias Menzies, Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Matthew Goode, Jodi Balfour, Anton Lesser, Michael C. Hall, Joshua O'Connor.

La Sinossi. La serie TV originale Netflix The Crown racconta la storia del regno della regina Elisabetta II, nel momento in cui il fragile ordine stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale si spezza. Basato sulla commedia vincitrice di molti premi The Audience, la serie riunisce il creatore e scrittore Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon), il regista Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) e il produttore Andy Harries (The Queen).

La terza stagione arriverà su Netflix dal 17 novembre 2019.