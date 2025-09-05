The Conjuring: Il rito finale | Ottime le anteprime USA

Il franchise horror noto come “ConjuringVerse” non si smentisce, e “The Conjuring: Il rito finale” potrebbe essere un nuovo campione d’incassi al Box Office USA.

L’ultimo capitolo del franchise horror creato da James Wan e Jason Blum sarà ufficialmente nelle sale americane questo weekend, ma nel frattempo i dati dalle anteprime del giovedì sembrano confermare la passione degli americani per le vicende demoniache di Ed e Lorraine Warren.

Secondo i dati raccolti da Deadline, infatti, The Conjuring: Il rito finale ha incassato nelle anteprime una cifra stimata tra i 7 e gli 8 milioni di dollari. Il bottino raccolto risulta maggiore di altri horror vietati ai minori usciti di recente; a tal proposito viene da pensare a successi quali I Peccatori (4.7 milioni di dollari), Final Destination Bloodlines (5.5 milioni di dollari), Weapons (5.7 milioni di dollari) e The Nun (5.4 milioni di dollari). Tra questi, Final Destination Bloodlines e The Nun hanno aperto incassando oltre 50 milioni di dollari, quest’ultimo tra l’altro detiene il più alto incasso del franchise ConjuringVerse con 53 milioni.

Dal punto di vista dell’apprezzamento, “Il rito finale” non è stato accolto positivamente dalla critica americana, di fatto il punteggio medio su Rotten Tomatoes è del 58%, leggermente più alto del capitolo precedente “Per ordine del diavolo” (56%), uscito nel 2021. Il pubblico, invece, sembrerebbe più soddisfatto (78%).

Quanto incasserà all’esordio nel Box Office USA il film The Conjuring: Il rito finale? Rispondete nei messaggi.

Qual è la trama di The Conjuring: Il rito finale?

La trama di The Conjuring: Il rito finale verte su uno dei casi più noti seguiti dai coniugi Warren, ossia l’infestazione della famiglia Smurl, tormentata da attività demoniache nello loro casa in Pennsylvania negli anni ’70 – ’80. Dalle prime informazioni note, il film sarà ambientato nel 1986, con flashback al 1964. Questo film dovrebbe mettere fine al filone principale del franchise noto come ConjuringVerse.

Da chi è composto il cast di The Conjuring: Il rito finale?

Il cast di The Conjuring: Il rito finale è come sempre guidato da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Questa è la sinossi ufficiale: “The Conjuring – Il rito finale” aggiunge un nuovo, elettrizzante capitolo all’iconico universo cinematografico ispirato ad eventi realmente accaduti. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un’agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale.

Accanto a Farmiga e Wilson, nel cast troviamo Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Chi ha diretto The Conjuring: Il rito finale?

Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.

Chaves si avvale di una squadra creativa composta dal direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein, il produttore degli effetti visivi Eric Bruneau e il costumista Graham Churchyard, con il casting curato da Rose Wicksteed e Sophie Kingston-Smith. La supervisione musicale è di Ian Broucek, mentre le musiche sono firmate dal compositore Benjamin Wallfisch.

New Line Cinema presenta una produzione The Safran Company / Atomic Monster, “The Conjuring – Il rito finale”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 4 settembre.