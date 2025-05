The Conjuring: Last Rites, quarto capitolo della famosa saga horror che ha avviato il ConjuringVerse, approderà nelle sale a fine estate 2025.

Attraverso un post-social apparso in rete pochi minuti fa, è noto che New Line Cinema diffonderà il primo trailer nella giornata di giovedì 8 maggio. L’annuncio è stato accompagnato da un breve video promozionale che miscela sequenze dal backstage, dichiarazioni dei protagonisti e l’introduzione di scene di girato.

La regia di The Conjuring 4 (il cui titolo è The Conjuring: Last Rites) è stata curata da Michael Chaves, già autore di altri film del ConjuringVerse, tra cui “The Conjuring: Per ordine del diavolo“ e “The Nun 2”, mentre la sceneggiatura è stata firmata ed ultimata da David Leslie Johnson-McGoldrick. James Wan – con la sua Atomic Monster – tornerà in cabina di produzione, così come il produttore storico Peter Safran. Il cast conta gli interpreti storici della saga, Patrick Wilson e Vera Farmiga, ma anche Ben Hardy e Mia Tomlinson.

Il film ha ottenuto questa estate una data d’uscita ufficiale – 5 settembre 2025 – ed un titolo “The Conjuring: Last Rites“. Nessun dettaglio è stato invece svelato riguardo la trama che, presumibilmente, adatterà sul grande schermo uno dei casi reali studiati dai famosi demonologi Ed e Lorraine Warren nel corso della loro carriera.

The Conjuring: Last Rites | Il video che anticipa il trailer