Warner Bros. Pictures ha svelato il primo trailer di The Conjuring: Il rito finale, nuovo agghiacciante capitolo della famosa saga nota come ConjuringVerse.

Con un incasso globale da oltre 2 miliardi di dollari, il nono capitolo della saga ConjuringVerse si è mostrato quest’oggi attraverso un primo inquietante trailer. Il veterano della saga “Michael Chaves” ha diretto la pellicola adattando uno dei casi documentati più famosi portati avanti dalla coppia di demonologi Ed e Lorraine Warren, ancora una volta interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Nel cast del nuovo film (noto in originale come The Conjuring: Last Rites), con i due protagonisti, c’è spazio per Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

The Conjuring: Il rito finale | Trailer del Film

The Conjuring: Il rito finale | Cosa Sappiamo

Michael Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.

Chaves si avvale di una squadra creativa composta dal direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein, il produttore degli effetti visivi Eric Bruneau e il costumista Graham Churchyard, con il casting curato da Rose Wicksteed e Sophie Kingston-Smith. La supervisione musicale è di Ian Broucek, mentre le musiche sono firmate dal compositore Benjamin Wallfisch.

The Conjuring: Il rito finale | La Trama del Film

Il caso su cui si basa il nuovo film è tra i più noti seguiti dai coniugi Warren, ossia l’infestazione della famiglia Smurl, tormentata da attività demoniache nello loro casa in Pennsylvania negli anni ’70 – ’80. Dalle prime informazioni note, il film sarà ambientato nel 1986, con flashback al 1964. Questo film dovrebbe mettere fine al filone principale del franchise noto come ConjuringVerse.