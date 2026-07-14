L’universo horror più redditizio della storia del cinema si prepara a tornare indietro nel tempo per raccontare le origini dei suoi celebri protagonisti. Come riportato in esclusiva da Deadline, New Line Cinema ha trovato i volti che interpreteranno i giovani Ed e Lorraine Warren in The Conjuring: First Communion, l’attesissimo prequel della saga principale.

A raccogliere la pesante eredità di Patrick Wilson e Vera Farmiga saranno le giovani promesse Garrett Wareing (star del successo Netflix Ransom Canyon) e Amanda Fix (recentemente vista nella serie dei fratelli Duffer Something Very Bad Is Going to Happen). Lo studio ha affidato la regia del lungometraggio al debuttante Rodrigue Huart – notato e ingaggiato dopo lo straordinario successo di un suo cortometraggio –, che dirigerà il film basandosi su una sceneggiatura firmata da Richard Naing e Ian Goldberg.

La pellicola è già stata calendarizzata per un’importante uscita globale nei cinema, fissata per il 10 settembre 2027.

I record di New Line Cinema e la forza del ConjuringVerse al box office

L’annuncio di questo nuovo capitolo si inserisce in una strategia mirata a espandere un brand da record. Con oltre 2,7 miliardi di dollari incassati complessivamente, quello nato con The Conjuring si conferma come il franchise horror di maggior successo di sempre nella storia del cinema. New Line Cinema detiene inoltre lo straordinario primato di essere l’unica etichetta di produzione a superare il miliardo di dollari di incassi mondiali in un singolo anno grazie al solo cinema di genere, un traguardo storico tagliato per ben due volte: la prima nel 2017 e la seconda nel 2025. Proprio l’anno scorso, il debutto di Final Destination: Bloodlines ha permesso alla saga sui bizzarri scherzi del destino di superare la storica soglia del miliardo, diventando il terzo franchise horror miliardario della scuderia New Line dopo i successi mondiali di IT (con i suoi due capitoli da 1,1 miliardi complessivi) e la saga dei Warren.

La scelta della major di investire su interpreti emergenti ma in fortissima ascesa riflette la volontà di dare nuova linfa alla saga. Garrett Wareing è reduce dall’ottima accoglienza di The Long Walk (Lionsgate), pellicola drammatica che ha trionfato ai Film Independent Spirit Awards 2026 ottenendo il prestigioso Robert Altman Award, mentre Amanda Fix sarà presto protagonista sul grande schermo nella commedia nera Teenage Sex and Death at Camp Miasma, presentata con successo all’ultimo Festival di Cannes.

La produzione di The Conjuring: First Communion sarà supervisionata dal re mida dell’horror Peter Safran per conto della Safran Company, affiancato dai produttori esecutivi John Rickard, Natalia Safran e Romel Adam.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Conjuring: First Communion

The Conjuring: First Communion Regia: Rodrigue Huart

Rodrigue Huart Sceneggiatura: Richard Naing, Ian Goldberg

Richard Naing, Ian Goldberg Cast: Garrett Wareing (Ed Warren), Amanda Fix (Lorraine Warren)

Garrett Wareing (Ed Warren), Amanda Fix (Lorraine Warren) Produzione: The Safran Company, New Line Cinema

The Safran Company, New Line Cinema Data di uscita: 10 settembre 2027

10 settembre 2027 Distribuzione: Warner Bros. Pictures