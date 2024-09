The Conjuring 4: Ben Hardy e Mia Tomlinson nel cast

Il cast dell’atteso The Conjuring 4 potrà contare sui volti giovani di Ben Hardy e Mia Tomlinson.

Il film ha ottenuto questa estate una data d’uscita ufficiale – 5 settembre 2025 – ed un titolo “The Conjuring: Last Rites“, ed ora anche alcuni dei nuovi membri del cast. Secondo Deadline, infatti, al fianco di Patrick Wilson e Vera Farmiga – immancabili in questa saga horror – ci saranno Ben Hardy (X-Men: Apocalypse) e Mia Tomlinson (Il Mondo Segreto dei Pirati). Nessun dettaglio sui ruoli dei due giovani attori è stato rivelato.

Come oramai noto da tempo, la regia di The Conjuring 4 (o meglio The Conjuring: Last Rites) è stata affidata a Michael Chaves, già autore di altri film del ConjuringVerse quali “The Conjuring: Per ordine del diavolo“ e “The Nun 2”, mentre la sceneggiatura è stata firmata ed ultimata da David Leslie Johnson-McGoldrick. James Wan – con la sua Atomic Monster – tornerà in cabina di produzione, così come il produttore storico Peter Safran

Nessun dettaglio è stato al momento svelato riguardo la trama che, presumibilmente, adetterà sul grande schermo uno dei casi reali studiati dai famosi demonologi Ed e Lorraine Warren nel corso della loro carriera.

