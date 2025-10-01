E’ stato diffuso il trailer di The Carpenter’s Son, il film d’esordio di Lotfy Nathan che racconta la biblica storia di Giuseppe, Maria e Gesù in un’ottica horror.

Il trailer offre un primo sguardo a quello che si presenta come una vera e propria idea folle riguardante la storia della nascita del Cristianesimo. Nicolas Cage presta di fatto il volto al falegname Giuseppe, il cui compito di padre diventa sempre più arduo quando il figlio di Dio “Gesù” inizia a subire le tentazioni di una misteriosa ragazza che cela dentro di sè un segreto terrificante: è in realtà Satana reincarnato.

Il cast di The Carpenter’s Son, oltre a Nicolas Cage nei panni di Giuseppe, conta la presenza di Noah Jupe (Gesù), FKA twigs (Maria) e Isla Johnston (Satana). Il film sarà distribuito nelle sale USA a partire dal 14 novembre 2025.

La trama ufficiale del film recita: “Un remoto villaggio dell’Egitto romano esplode in una guerra spirituale quando un falegname, sua moglie e il loro bambino vengono presi di mira da forze soprannaturali in The Carpenter’s Son. Joseph (Nicolas Cage), Mary (FKA twigs) e il loro figlio adolescente Jesus (Noah Jupe) hanno vissuto per anni sotto minaccia, aggrappandosi alla loro fede e alle loro tradizioni. Ma una sosta in un piccolo insediamento scatena un caos crescente quando una misteriosa straniera (Isla Johnston) cerca di convincere il giovane Jesus ad abbandonare le regole del suo devoto padre. A ogni tentativo di tentazione, il ragazzo viene attirato in un mondo proibito, mentre un Joseph terrorizzato si rende conto che un potere demoniaco è all’opera. Eventi violenti e innaturali seguono inspiegabilmente Jesus, che inizia ad avere visioni da incubo del futuro. Infine, apprende la spaventosa verità sul suo nuovo compagno di giochi, nonché il vero nome della ragazza: Satana.

Guardate il trailer di The Carpenter’s Son