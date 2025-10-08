The Buccaneers | Apple TV+ conferma la terza stagione

Apple TV+ ha annunciato il ritorno della fortunata serie “The Buccaneers” per una terza stagione.

Forte del successo delle prime due stagioni, la dramedy prodotta da The Forge e ispirata all’omonimo romanzo incompiuto dell’autrice vincitrice del Premio Pulitzer “Edith Wharton” tornerà su Apple TV+ con una terza stagione. L’annuncio è arrivato nelle ore scorse.

Sin dal suo debutto, “The Buccaneers” è stata salutata come “un sontuoso dramma storico che appare fresco e moderno, con una narrazione veloce e ricca di colpi di scena” e una “spumeggiante avventura femminista” che è “una delizia inaspettata”, con un “potente cast corale”.

Le parole della creatrice di The Buccaneers

«Non potremmo essere più felici di allacciare i nostri corsetti, indossare i nostri abiti da ballo e correre senza fiato sulle scogliere di Tintagel per la terza volta per vedere quali appassionanti avventure vivranno le nostre amate Buccaneers», ha dichiarato la creatrice della serie Katherine Jakeaways. «Un enorme grazie ad Apple TV+ e anche agli spettatori affezionati che amano la serie tanto quanto noi».

La trama della serie The Buccaneers

Nella prima stagione di “The Buccaneers”, un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento ha fatto irruzione nella rigida Londra degli anni ’70 dell’Ottocento, facendo battere forte i cuori e dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. La seconda stagione ha visto queste turbolente americane alle prese con l’amore, il cuore spezzato, la maternità, la gelosia e tutta la forza del sistema legale inglese. Nella terza stagione le nostre Buccaneers stanno reagendo. E lo fanno insieme. Quando sono arrivate in Inghilterra, stavano tutte vivendo il loro primo amore. Ora sono alla ricerca dell’amore della loro vita. E con un nuovo ed enigmatico duca al timone, anche Tintagel sta affrontando un futuro incerto. Se la cortese società inglese pensava che le nostre ragazze americane avessero scosso la barca, questo nuovo duca ribelle sta per affondarla.

Cast ed altre informazioni su The Buccaneers

La seconda stagione di “The Buccaneers” ha visto protagonisti Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, la candidata all’Emmy Christina Hendricks, Leighton Meester, Grace Ambrose, Maria Almeida, Amelia Bullmore, Fenella Woolgar, Guy Remmers, Matthew Broome, Josh Dylan, Barney Fishwick, Greg Wise e Jacob Ifan.

Scritta dalla creatrice della serie Katherine Jakeways, la seconda stagione è stata diretta dal vincitore del BAFTA Award William McGregor, dalla vincitrice del DGA Award Rachel Leiterman, da John Hardwick e Charlie Manton. Jakeways e la vincitrice dell’Emmy Beth Willis sono produttrici esecutive, mentre Joe Innes si unisce al team come produttore esecutivo della terza stagione. “The Buccaneers” è prodotta per Apple TV+ da The Forge Entertainment, una società di Banijay UK.

Le prime due stagioni complete di “The Buccaneers” sono disponibili in streaming su Apple TV+.

