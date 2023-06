The Brave and the Bold: DC trova in casa il regista del nuovo Batman movie?

Mentre The Flash è oramai prossimo all’esordio, la DC è pronta a mettere i poggiare il primo mattone riguardo The Brave and the Bold, il nuovo Batman movie.

Secondo una voce attendibile portata in rete da SuperHeroHype, James Gunn e Peter Safran (i co-CEO di DC Studios) abbiano già scelto il regista che porterà al cinema il nuovo film incentrato sulla figura iconica di Batman. Il famoso sito, infatti, cita la fonte One Take News per affermare che Andy Muschietti dopo The Flash rimarrà in casa DCU dirigendo proprio The Brave and the Bold.

Al momento mancano ancora conferme ufficiali, ma la stessa fonte ha ricordato che il regista, durante il tour promozionale per The Flash, ha risposto “Non credo di poterne ancora parlare” quando gli è stato chiesto se accetterebbe di dirigere un film su Batman. Chiaramente sarà nostra premura aggiornarvi in merito…

The Brave and the Bold è stato annunciato dai co-CEO di DC Studios durante la presentazione della prima fase del nuovo DCU nota come “Chapter 1: God and Monsters“. Questa di seguito è la descrizione del progetto:

The Brave and the Bold: “Questa è l’introduzione di Batman nel DCU“, ha detto Gunn. “di Bruce Wayne ma anche del nostro Robin preferito, Damian Wayne, che è un piccolo figlio di puttana.” Il film prenderà ispirazione dall’ormai classico ciclo di Batman scritto da Grant Morrison che ha presentato Batman a un figlio che non sapeva esistesse: una versione omicida cresciuta da assassini. “È una storia molto strana tra padre e figlio.” E, cosa importante, conterrà un Batman non interpretato da Robert Pattinson…