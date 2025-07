The Boys S5 | Eric Kripke annuncia la fine delle riprese

Si è ufficialmente conclusa la produzione della quinta – ed ultima – stagione di The Boys, la serie di successo in onda su Prime Video.

Ad annunciare la conclusione dei lavori sul set è stato il creatore dello show Eric Kripke attraverso un sentito post-social sul suo profilo Instagram. All’interno del post-social, oltre ad una serie di dichiarazioni di ringraziamento a cast e produzione, l’autore si mostra nella celebre sala conferenze dei Sette all’interno della Vought Tower.

“Questa è l’ultima volta che sarò su questo set. Presto verrà demolito”, ha scritto nella didascalia del post. “È agrodolce, ma il mio sentimento principale è la gratitudine. Abbiamo il cast migliore, la troupe migliore, la storia più divertente da scrivere e qualcosa di impossibile da prevedere: il momento giusto. Aspetti tutta la tua carriera per avere magari due di queste cose, se sei fortunato. Noi le abbiamo tutte.”

Ed ancora: “Alla famiglia #TheBoys : grazie, vi voglio bene a tutti. Ai fan: grazie per aver guardato, non vedo l’ora che possiate vedere il gran finale. È tutto.”

La quinta stagione di The Boys arriverà su Prime Video nel corso del 2026 chiudendo definitivamente una delle serie più seguite degli ultimi anni. Intanto Amazon MGM Studios ha espanso l’universo The Boys con una serie spin-off ora giunta alla sua seconda stagione “Gen V“, con lo spin-off animato The Boys Presents: Diabolical, con la futura serie prequel che vedrà protagonisti Stormfront e Soldatino, e con lo spin-off The Boys: Mexico.

The Boys | La serie di successo Prime Video

The Boys è stato sviluppato da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. La serie tv si ispira alla graphic novel di Garth Ennis.

NEL CAST Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. Ed ancora Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry, Susan Heyward, Daveed Diggs, Jared Padalecki, Misha Collins.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.