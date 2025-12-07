In occasione del CCXP Experience di San Paolo, Prime Video ha svelato il teaser trailer della stagione finale di The Boys.

Questo sabato lo showrunner Eric Kripke, gli attori Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone e Colby Minifie sono saliti sul palco del CCXP per dare ai presenti un assaggio degli eventi conclusivi della seguitissima serie The Boys. L’evento è culminato, ovviamente, col lancio del teaser trailer, ma anche con la notizia che molti stavano aspettando, ovvero la data d’uscita su Prime Video: l’8 aprile 2026 con i primi due episodi.

Guardate il teaser trailer di The Boys S5

We're going out with a bang. It's The Boys final season teaser trailer, folks. Get ready to climax April 8. pic.twitter.com/ZY6DhwIUY5 — Prime Video (@PrimeVideo) December 7, 2025

Cosa sappiamo di The Boys

The Boys è stato sviluppato da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. La serie tv si ispira alla graphic novel di Garth Ennis.

I protagonisti della serie sono Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. Ed ancora Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry, Susan Heyward, Daveed Diggs, Jared Padalecki, Misha Collins.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.

Cosa vedremo nel finale di The Boys?

Nella quinta e ultima stagione, il mondo di Patriota (Antony Starr) è completamente soggetto ai suoi capricci egocentrici e incostanti. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz (Alonso) e Frenchie (Tomer Capone) sono imprigionati in un “Freedom Camp”. Annie (Erin Moriarty) lotta per opporre resistenza alla schiacciante forza dei Super. Kimiko (Karen Fukuhara) è introvabile. Ma quando Butcher (Karl Urban) riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla mappa, mette in moto una catena di eventi che cambierà per sempre il mondo e tutti i suoi abitanti.

La quinta stagione di The Boys sarà l’ultima. Intanto Amazon MGM Studios ha espanso l’universo The Boys con una serie spin-off ora giunta alla sua seconda stagione “Gen V“, con lo spin-off animato The Boys Presents: Diabolical, con la futura serie prequel che vedrà protagonisti Stormfront e Soldatino, e con lo spin-off The Boys: Mexico.