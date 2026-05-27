The Boroughs – Ribelli senza tempo è una serie creata e sceneggiata da Jeffrey Addiss e Will Matthews che nasce sotto i migliori auspici grazie al tocco inconfondibile dei fratelli Matt e Ross Duffer, le menti dietro il fenomeno globale Stranger Things, qui in veste di produttori esecutivi. Questa recensione di Universal Movies.

L’incipit di The Boroughs ci porta in una pittoresca ed apparentemente tranquilla comunità di pensionati . Un’ambientazione insolita per una storia ad alta tensione che solitamente predilige corridoi bui o strade isolate e nebbiose di una grandi città. È proprio qui che alcuni improbabili eroi, non più “giovanissimi” ma ancora estremamente vivi nello spirito, si trovano a dover fare i conti con una minaccia ultraterrena.

The Boroughs: Una trama sospesa tra mistero e nostalgia

Deserto del New Mexico: villette ordinate, strade silenziose, macchinine che sfrecciano lente. Un paradiso artificiale che però si incrina subito con l’arrivo di Sam Cooper, un ingegnere aeronautico in pensione da poco rimasto vedovo. Sam non fa in tempo a disfare valigie e scatoloni che una inquietante minaccia ultraterrena inizia a tormentare la comunità. Qualcosa che non dovrebbe esistere. I residenti decidono allora di non aspettare passivamente l’intervento delle autorità, dando vita a un’indagine tanto bizzarra quanto drammatica.

È da questo momento The Boroughs cambia pelle: da drama malinconico a thriller soprannaturale, da racconto intimo a battaglia contro l’ignoto. La forza della sceneggiatura sta tutta qui: trasformare quella che a prima vista potrebbe sembrare una debolezza – l’anzianità dei protagonisti – nel loro più grande superpotere. La vulnerabilità fisica si scontra con una straordinaria forza d’animo, creando un contrasto narrativo che cattura sin dal primo episodio.

Visivamente la serie è un piccolo gioiello. La fotografia gioca magnificamente con i contrasti: la luce accecante e i toni caldi del deserto del New Mexico fanno da contralatre alle atmosfere oscure del soprannaturale. Il ritmo è compassato ma costante, prendendosi i giusti tempi per presentare e caratterizzare al meglio i personaggi, prima di accelerare bruscamente nei momenti più topici. Anche la colonna sonora merita una menzione, capace di sottolineare la natura misteriosa degli eventi, oscillando tra grandi classici del passato e suoni inquietanti.

Un cast eccezionale che fa la differenza

Se il mistero funziona e tiene incollati allo schermo, il vero punto di forza di The Boroughs sono i suoi attori e l’intesa perfetta che c’è tra loro. È fantastico vedere grandi icone del cinema come Alfred Molina, Geena Davis e Alfre Woodard recitare insieme in una serie moderna dai tratti fantascientifici. I dialoghi appaioni brillanti, divertenti, a tratti ironici ma anche intrisi di quella malinconia di chi ha sulle spalle un grande fardello di esperienze non sempre positive.

Gli autori sono stati estremamente bravi nel non cadere nei soliti cliché sugli anziani, non cercando mai motivi per una facile lacrimuccia. Ogni personaggio ha una sua storia da raccontare: gioie e dolori, rimpianti per cose perdute o non colte. Per questo motivo le scene in cui i protagonisti parlano e si confrontano tra loro possono apparire più interessanti della componente Horror/Mystery. Il risultato è un mix perfetto tra Stranger Things e Cocoon, un’opera che riesce nell’impresa di parlare di paranormale senza perdere mai di vista l’umanità dei suoi protagonisti.

Ciò che questi “diversamente giovani” eroi affrontano è motivo per mostrare in maniera trasversale i nostri fantasmi. Alla fine, ci si rende conto che la minaccia paranormale non è altro che una potente, gigantesca metafora di paure molto più reali: la lotta contro il tempo che scorre, la solitudine e il timore dell’oblio.

IN CONCLUSIONE

La serie è la dimostrazione che si può fare ottima fantascienza anche uscendo dai binari prestabiliti dei target adolescenziali. È una serie che intrattiene, fa riflettere ed emoziona, unendo generazioni diverse davanti lo schermo. Se siete alla ricerca di una storia che vi tenga con il fiato sospeso, ma che sappia anche strapparvi un sorriso sincero e, forse, anche qualche lacrimuccia, non vi resta che immergervi – anche in modalità il binge-watching come è successo a chi scrive – in questa nuova Serie Netflix firmata Jeffrey Addiss e Will Matthews.

The Boroughs - Ribelli senza tempo: la nostra recensione Regista: Jeffrey Addiss e Will Matthews Data di creazione: 2026-05-27 16:57 Valutazione dell'editor

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