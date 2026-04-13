Il 1° gennaio scorso si è conclusa definitivamente Stranger Things con la sua quinta stagione, ma Matt e Ross Duffer sono già pronti a tornare su Netflix in veste di produttori esecutivi per una nuova, misteriosa scommessa: The Boroughs – Ribelli senza tempo.

Se pensavate che le avventure soprannaturali fossero un’esclusiva dei ragazzini in bicicletta, preparatevi a ricredervi. Questa volta, il male bussa alla porta di una comunità per pensionati nel deserto del New Mexico. Dimenticate Hawkins: benvenuti a The Boroughs – Ribelli senza tempo, un paradiso per la terza età che nasconde segreti inquietanti. Il protagonista è Alfred Molina (l’indimenticabile Doc Ock di Spider-Man), che interpreta Sam. Nel cast spazio anche per Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman e Denis O’Hare.

Di cosa parla The Boroughs?

Creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance), la serie fonde l’orrore puro con quel senso di meraviglia tipico dei film di Steven Spielberg.

Tutto ha inizio quando Sam assiste a un evento inspiegabile: un braccio disumano che spunta dal forno della sua cucina. Da quel momento, quello che sembrava un tranquillo ritiro si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Sam dovrà unire le forze con un gruppo di “emarginati” della casa di riposo — tra cui un ex giornalista e una ricercatrice spirituale — per svelare la verità prima che il tempo (letteralmente) scada.

“La cosa più bella? Le prime sei o sette persone nel cast hanno più di 62 anni”, ha dichiarato Alfre Woodard, sottolineando l’originalità di una serie horror che mette al centro attori veterani.

IL TRAILER

La regia è affidata a nomi del calibro di Ben Taylor, Kyle Patrick Alvarez e Augustine Frizzell, pronti a regalarci un’atmosfera “bizzarra, divertente ma ad alta tensione”. The Boroughs debutterà il 21 maggio 2026 su Netflix.