The Boogeyman, un poster dall’horror ispirato ai racconti di Stephen King

20th Century Studios ha diffuso in rete un nuovo poster da The Boogeyman, l’horror ispirato ai racconti di Stephen King, ora al cinema.

In questi giorni il film di Rob Savage ha esordito nelle sale italiane raccogliendo quasi 300 mila euro nei primi tre giorni di programmazione, ci si aspetta che possa superare il mezzo milione entro domenica. Per quanto riguarda, invece, l’esordio USA, The Boogeyman lotta per portare a casa 13 milioni di dollari, qui trovate a tal proposito il nostro articolo sugli incassi della giornata di venerdì nel Box Office USA.

Check out brand-new art from @creepyduckart inspired by #TheBoogeyman.



Experience it NOW only in theaters, get tickets: https://t.co/rc0sQCBG9V pic.twitter.com/eQ7t21WZ6q — 20th Century Studios (@20thcentury) June 3, 2023

THE BOOGEYMAN

Diretto da Rob Savage, l’horror porta sul grande schermo una delle creature più terrificanti partorite dalla mente del maestro del brivido Stephen King. Ecco cosa recita la sinossi ufficiale: La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Nel cast di The Boogeyman spazio per Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Birds of Prey) David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad), Marin Ireland (Y: The Last Man, The Umbrella Academy), Vivien Lyra Blair (Bird Box, Mr. Corman) e Madison Hu (Voyagers). Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place) e Akela Cooper (Malignant) hanno scritto le bozze originali della sceneggiatura, con Mark Heyman (Black Swan) coinvolto nel progetto. I produttori sono Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen della 21 Laps.

Il film sarà distribuito nelle sale americane a partire dal 2 giugno 2023. In Italia dal 1° giugno.