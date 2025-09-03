A distanza di qualche mese dall’uscita al cinema di 28 Anni Dopo, la trilogia post-apocalittica continuerà con The Bone Temple.

L’annunciata trilogia horror ideata da Danny Boyle ed Alex Garland è pronta per offrire un secondo capitolo ricco di tensione. Questa mattina, infatti, Sony Pictures ha svelato il trailer di 28 Anni Dopo: The Bone Temple, il film che proseguirà – ed amplierà – la narrazione del film uscito nelle sale lo scorso 18 giugno, questa volta diretto da Nia DaCosta, con Garland come sceneggiatore e Boyle come produttore.

Quando uscirà in sala 28 Anni Dopo: The Bone Temple?

28 Anni Dopo: The Bone Temple uscirà nelle sale USA a partire dal 16 gennaio 2026, proprio come annunciato nel mese di dicembre dello scorso anno (leggete qui il nostro articolo). Presumibilmente gennaio 2026 sarà anche il periodo di uscita per il nostro paese.

Come noto, le riprese di The Bone Temple si sono tenute in contemporanea con quelle di 28 Anni Dopo, l’obiettivo dichiarato è sempre stato quello di non perdere troppo tempo ed offrire al pubblico una finestra di attesa breve tra un capitolo e l’altro. Resta da capire quale sarà il destino del terzo capitolo, ad oggi ancora avvolto nel mistero.

La trama di 28 Anni Dopo: The Bone Temple

La trama di 28 Anni Dopo: The Bone Temple anticipa che il Dr. Kelson (Ralph Fiennes) instaurerà un rapporto nuovo, dalle possibili conseguenze pesanti per il mondo che li circonda. Spike (Alfie Williams) nel frattempo precipita nell’incubo dopo l’incontro con Jimmy Crystal (Jack O’Connell). L’idea è che ormai, al cospetto di un famigerato “Tempio delle Ossa”, la minaccia degli infetti sia del tutto secondaria, rispetto alla follia crescente dei sopravvissuti.

Il cast conterà il ritorno di Jack O’Connell (Sir Jimmy Crystal), Alfie Williams (Spike), Ralph Fiennes (il dr. Ian Kelson), Chi Lewis-Parry (“Samson”), ma anche di Cillian Murphy (il Jim del primo iconico capitolo “28 Giorni Dopo”). Il cast conta anche la presenza di Emma Laird, Maura Bird ed Erin Kellyman.

28 Giorni Dopo, breve storia di una saga horror divenuta cult

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma. All’inizio del 2024 è arrivata la conferma che 28 Anni Dopo era stato scelto come titolo per la nuova trilogia.