Il cacciatore di demoni Kevin Bacon non sembra aver fatto breccia nel cuore degli utenti di Prime Video, e di fatto The Bondsman non vedrà mai una seconda stagione.

Nonostante un discreto impatto sulla critica, perlopiù concentrata sull’ottima interpretazione di Kevin Bacon e su alcuni elementi horror/comedy più o meno riusciti, la serie The Bondsman non ha fatto convinto il pubblico ed è per questo che Amazon MGM Studios e Blumhouse hanno deciso di cancellarla dopo una sola stagione.

Secondo i dati riportati dal the Hollywood Reporter oggi, la prima – ed unica – stagione di The Bondsman ha esordito direttamente in nona posizione tra i programmi più visti sulla piattaforma Prime Video, ma successivamente ha perso appeal scivolando fuori dalla top ten.

Grainger David ha creato la serie, mentre Erik Oleson è stato showrunner, i due filmmakers sono anche produttori esecutivi con Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie, Chris McCumber, lo stesso Kevin Bacon, e Paul E. Shapiro. Il cast di The Bondsman, oltre a Bacon, ha contato anche la presenza di partecipazione di Jennifer Nettles, Damon Herriman, Beth Grant e Maxwell Jenkins. La serie è stata prodotta da Blumhouse Television, Marker 96, CrimeThink Production Company e Amazon MGM Studios.

The Bondsman ha esordito su Prime Video lo scorso 3 aprile. Gli otto episodi hanno raccontato la storia di un cacciatore di taglie alle prese con una missione alquanto particolare. Di fatto, dopo aver perso la vita durante una missione, il cacciatore di taglie viene riportato in vita dal Diavolo con il compito di catturare i demoni fuggiti dall’inferno.