The Bodyguard | Il remake del film ha ora un regista

Warner Bros. Pictures sta muovendo passi importanti in relazione all’annunciato remake di The Bodyguard, classico da noi noto come Guardia del Corpo.

Da anni oramai in fase di produzione, il film sembra aver finalmente trovato il suo regista in Sam Wrench, autore del film-concerto uscito lo scorso anno “Taylor Swift: The Eras Tour”. A confermare la notizia un articolo del the Hollywood Reporter. La fonte ha aggiunto che Sam Wrench si occuperà di dirigere su una sceneggiatura firmata in ultima battuta da Jonathan Abrams (Giurato numero 2). Nessun attore è stato al momento accostato ai due ruoli chiave del film.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

The Bodyguard (Guardia del Corpo) | Il Film Originale

L’originale The Bodyguard è stato diretto da Mick Jackson nel lontano 1992, mentre nel cast figuravano Kevin Costner e la compianta Whitney Houston. Nonostante il film non sia mai stato considerato un capolavoro dal punto di vista qualitativo è stato nominato a 2 premi Oscar ed è diventato un cult della cinematografica, non fosse altro per il celebre brano “I Will Always Love You“.

La trama di The Bodyguard segue un ex agente dei Servizi Segreti (Costner) che viene assunto per proteggere una celebrità (Houston) da uno stalker.