The Big Goodbye: Ben Affleck torna alla regia

Ben Affleck tornerà a lavorare come regista per The Big Goodbye, tratto dal romanzo The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood scritto da Sam Wasson.

Secondo Deadline, Ben Affleck si occuperà anche della sceneggiatura, oltre ad essere coinvolto come produttore e in collaborazione con la Paramount. Il lungometraggio racconterà la storia del dietro le quinte del film cult Chinatown, diretto da Roman Polanski e con protagonista Jack Nicholson.



L’ultimo film che Ben ha diretto è stato Live By Night, 2016, tratto dal romanzo di Dennis Lehane. Ha diretto anche Argo, 2012, con cui ha vinto l’Oscar al Miglior Film durante l’edizione degli Oscar 2013.