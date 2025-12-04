The Beatles | Tanti nomi per i 4 film di Sam Mendes

Il progetto rivoluzionario di Sam Mendes noto come “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event” inizia a prendere forma via via che i nomi del cast vengono svelati.

Dopo l’annuncio ufficiale riguardo i nomi dei quattro attori che darà vita al celebre “Quartetto di Liverpool“, è tempo di dare una lettura a coloro che presteranno la recitazione ad alcuni dei personaggi che hanno ruotato intorno ai mitici The Beatles.

Secondo un nuovo articolo di Deadline, infatti, da oggi è noto che le attrici scelte per interpretare i principali interessi amorosi nei film biografici sui Beatles sono Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Maureen Starkey (prima moglie di Ringo Starr), Saoirse Ronan in quello di Linda McCartney (prima moglie di Paul McCartney), Anna Sawai in quello di Yoko Ono (moglie di John Lennon) e Aimee Lou Wood in quello di Pattie Boyd (prima moglie di George Harrison).

Harry Lloyd interpreterà il produttore Sir George Martin, spesso definito il “Quinto Beatle” per il suo ruolo fondamentale nel plasmare il sound in studio della band. Tra gli altri attori del cast figurano David Morrissey nel ruolo del padre di Paul McCartney, Jim McCartney, Leanne Best in quello della zia Mimi di John Lennon, James Norton nel ruolo dell’influente manager Brian Epstein, Bobby Schofield nel ruolo del road manager e confidente Neil Aspinall, Daniel Hoffman-Gill nel ruolo del roadie Mal Evans, Arthur Darvill nel ruolo dell’addetto stampa e amico Derek Taylor e Adam Pally nel ruolo del controverso manager musicale Allen Klein.

Il cast degli altri personaggi principali, tra cui Cynthia Lennon e Ravi Shankar, sarà annunciato a tempo debito.

Cos’altro sappiamo di The Beatles – A Four-Film Cinematic Event

I quattro film sui The Beatles evento saranno tutti diretti da Sam Mendes. Il regista ha affermato che sarà la “prima esperienza cinematografica da guardare tutta d’un fiato“. A tal proposito, il film evento sarà sviluppato attraverso quattro pellicole differenti, ognuna dedicata ad uno dei membri del famoso gruppo musicale. Non è ancora noto se i quattro film saranno rilasciati tutti in contemporanea o se ognuno a distanza di qualche settimana dall’altro.

Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Joseph Quinn interpreterà George Harrison, Barry Keoghan interpreterà Ringo Starr e Harris Dickinson darà il suo tocco a John Lennon.

L’ambiziosa impresa nasce dalla collaborazione tra Sony Pictures Entertainment e la Neal Street Productions di Mendes. Mendes produrrà il film insieme a Pippa Harris, Julie Pastor di Neal Street e Alexandra Derbyshire. Le sceneggiature sono state scritte da un trio di acclamati autori: Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne, anche se non è ancora chiaro a quale dei quattro film si stia dedicando ciascun autore. Le narrazioni sovrapposte, ciascuna da una prospettiva distinta, promettono uno sguardo ricco e sfaccettato sul viaggio della band da Liverpool al dominio globale e alla sua successiva rottura.

Le riprese principali dei quattro film dureranno un anno, un segno di quanto sia grande lo sforzo che Sony e Sam Mendes stanno compiendo.