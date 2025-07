The Bear | La serie FX rinnovata per una quinta stagione

La serie di successo The Bear ha ottenuto il via libera dal network FX per la Stagione 5.

Alcuni giorni dopo la messa in onda dell’episodio finale della Stagione 4 (“Goodbye” è arrivato anche su Disney+ il 25 giugno scorso), FX ha fatto sapere di aver rinnovato The Bear per una quinta stagione, la conferma è arrivata attraverso un articolo del the Hollywood Reporter. La messa in onda dei nuovi episodi è prevista presumibilmente per la seconda metà del 2026.

“The Bear continua a essere uno dei programmi preferiti dai fan di tutto il mondo e la risposta a questa stagione, come dimostrato dall’incredibile numero di ascolti, è stata spettacolare quanto quella di tutte le stagioni precedenti“, ha dichiarato il presidente di FX John Landgraf in una nota. “Anno dopo anno, [il creatore] Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe rendono The Bear uno dei migliori show in televisione e siamo entusiasti che continueranno a raccontare questa magnifica storia“.

Quanto vi rende felici questa notizia? Scrivetelo nei commenti.

The Bear | Cosa sappiamo sulla serie

The Bear di FX è stata creata da Christopher Storer, che è l’executive producer insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai e Rene Gube. Courtney Storer è la co-executive producer e la culinary producer. La serie è prodotta da FX Productions.

La quarta stagione, girata consecutivamente alla terza, ha visto Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) e il resto dello staff del The Bear cercare di far progredire il ristorante, mentre un orologio che ticchetta ricorda a tutti quanto tempo hanno prima di rimanere senza soldi.

La serie è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Nominata programma televisivo AFI dell’anno per ognuna delle prime tre stagioni, The Bear di FX ha di recente vinto 11 Emmy Award per la sua seconda stagione, il numero più alto di vittorie in un solo anno per una serie comedy. La serie ha inoltre ottenuto nomination e/o vittorie ai Golden Globe Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Peabody Award, ai Critics Choice Award, agli Writers Guild Award, ai Directors Guild Award, ai Producer Guild Award, ai NAACP Image Award, agli Independent Spirit Award, ai MPSE Golden Reel Award, ai CAS Award, agli ACE Eddie Award e ai TCA Award, solo per citarne alcuni.