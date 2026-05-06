L’attesa per il capitolo conclusivo di una delle serie più premiate degli ultimi anni sta per terminare. La quinta e ultima stagione di The Bear, l’acclamato dramma culinario di FX, debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia il prossimo 26 giugno.

Per l’occasione, la piattaforma rilascerà tutti gli 8 episodi contemporaneamente, permettendo ai fan di immergersi immediatamente nel caos frenetico della cucina di Chicago.

L’annuncio è stato accompagnato da una sorpresa per i fan: il rilascio immediato di “Gary”, un episodio flashback speciale co-scritto e interpretato da Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal. Questo contenuto extra segue i personaggi di Richie e Mikey in un viaggio di lavoro in Indiana ed è già disponibile per lo streaming.

Una corsa contro il tempo per la stella Michelin

La stagione finale riprende in un momento critico: Sydney, Richie e Natalie devono fare i conti con la notizia shock dell’addio di Carmy (Jeremy Allen White) al mondo della ristorazione. Senza il loro chef di riferimento, i nuovi soci dovranno unire le forze con il resto della brigata per salvare il locale dalla vendita e affrontare un’ultima, estenuante prova per ottenere l’ambita stella Michelin.

Il cast vede il ritorno di tutti i volti storici, inclusi Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas, affiancati da guest star d’eccezione come Jamie Lee Curtis e Will Poulter.

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