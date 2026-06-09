La quinta e ultima stagione di The Bear debutterà su Disney+ a partire da venerdì 26 giugno 2026, con il rilascio in contemporanea di tutti gli otto episodi della serie prodotta da FX Productions. L’annuncio è arrivato in concomitanza con il rilascio del trailer ufficiale.

L’acclamato e pluripremiato show culinario giunge così al suo capitolo conclusivo, promettendo di dare una risposta definitiva alle complesse vicende personali e professionali della brigata di chef guidata da Jeremy Allen White. Il dramma psicologico e lavorativo riprenderà esattamente da dove si era interrotto, alzando la posta in gioco per l’ottenimento dell’ambita stella Michelin.

L’intera stagione finale sarà ovviamente distribuita in esclusiva all’interno del catalogo di Disney+.

The Bear quinta stagione: la trama e il cast dei nuovi episodi

La trama della quinta stagione di The Bear prende il via la mattina successiva a una scoperta sconvolgente: Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) e Sugar Berzatto (Abby Elliott) realizzano che lo Chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) ha abbandonato definitivamente il settore della ristorazione, lasciando la gestione del locale interamente nelle loro mani. Senza fondi economici, sotto la costante minaccia di una vendita imminente e con una tempesta meteorologica a ostacolare i loro piani, i nuovi soci dovranno fare squadra con il resto della brigata. L’obiettivo finale resta quello di superare un’ultima prova per conquistare il riconoscimento culinario più importante, scoprendo che a rendere perfetto un ristorante non è il cibo, ma le persone.

Nel cast tornano anche Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas, insieme a Jamie Lee Curtis e Will Poulter in ruoli ricorrenti.