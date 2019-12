L'attore Peter Sarsgaard è entrato a far parte del cast del cinecomic The Batman, ad annunciarlo il regista Matt Reeves.

Così come accaduto per gli altri membri del cast finora confermati dalla produzione, il regista Matt Reeves ha utilizzato i propri canali social per aggiornare sul casting. Rispetto alle precedenti occasioni, questa volta però Reeves non ha voluto svelare il ruolo affidato a Sarsgaard.

Peter Sarsgaard ha già fatto parte del mondo dei cinecomics in passato, l'occasione è arrivata dallo sfortunato Green Lantern.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.