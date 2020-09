The Batman: Robert Pattinson positivo al Covid-19

Poche ore è stata riportata la notizia di un ennesimo stop alle riprese di The Batman, questa volta a causa di un positivo nella troupe al Covid-19. Beh ora arriva conferma che si tratta di Robert Pattinson.

Ad entrare nel particolare della notizia giunta in rete nel tardo pomeriggio è stato per primo Vanity Fair, seguito a ruota dal solito Deadline. Nonostante Warner bros abbia cercato di tenersi sul generico per evitare di allarmare fan e addetti ai lavori, era ormai chiaro che uno stop di due settimane per un semplice membro della troupe sembrava più che eccessivo. Svelato l’arcano, da un momento all’altro si attendono dichiarazioni ufficiali da parte di Warner Bros e magari note stampa direttamente dallo staff di Robert Pattinson.

THE BATMAN

: Il film sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST : Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale dal 1° ottobre 2021.