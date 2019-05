Una volta ancora i rumours si sono rivelati veritieri. Robert Pattinson sarà il nuovo Crociato di Gotham nel The Batman di Matt Reeves.

Seguendo le voci apparse in rete solo qualche settimana fa, Warner Bros avrebbe da poco confermato la propria scelta per il ruolo del celebre supereroe DC Comics. Secondo l’aggiornamento odierno, infatti, la Warner avrebbe scelto Robert Pattinson, invece di Nicholas Hoult, “solo” dopo aver convocato entrambi gli attori, provinandoli ancora e ancora. La scelta sarebbe ricaduta su Pattinson solo grazie al benestare definitivo del regista Matt Reeves.

Nei giorni scorsi i fan avevano lasciato intuire il proprio malcontento riguardo la scelta di Pattinson, lanciando tra l’altro anche una petizione per chiedere alla Warner di tornare indietro sui propri passi. Tutto sforzo inutile.

Dopo le critiche dei fan, poi ricredutosi, lanciate contro la scelta di Ben Affleck, ora la storia si ripete con Robert Pattinson. La domanda viene quindi lecita: Riuscirà Pattinson a far ricredere i fan, così come fatto dal buon Affleck? Non resta che attendere per conoscere tale risposta.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.