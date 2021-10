The Batman: il primo trailer arriverà durante il DC FanDome

Era il segreto di Pulcinella, ma ora è ufficiale: il primo atteso trailer di The Batman sarà distribuito durante l’evento WarnerMedia noto come DC FanDome.

L’annuncio ufficiale, semmai ce ne fosse bisogno, è arrivato quest’oggi attraverso un post-social diffuso in rete dall’account ufficiale Twitter della Warner Bros. Ovviamente troverete il trailer di The Batman, in compagnia degli altri contributi diffusi dalla Warner Bros, dal 16 ottobre prossimo. Qui di seguito il post-social.

"Non è solo un segnale, è un avvertimento." Sintonizzati su #DCFanDome il 16 ottobre per non perdere il nuovo trailer di #TheBatman. pic.twitter.com/d0eX1UWXmy — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) October 14, 2021

L’evento prenderà il via il prossimo 16 ottobre a partire dalle ore 10:00 PST (19:00 ora italiana), la durata effettiva sarà 4 ore, tra panel virtuali, trailer (si spera in abbondanza) ed ospiti internazionali. Ovviamente non sarà solo il cinema protagonista al DC FanDome, molto spazio, infatti, verrà dato all’universo DC televisivo, così come a quelli videoludici e fumettistici.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022.