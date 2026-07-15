Secondo quanto riportato da Deadline, Warner Bros. ha riorganizzato i propri listini a causa dello slittamento di The Great Beyond, il nuovo kolossal sci-fi firmato da J.J. Abrams. Questa decisione ha generato una reazione a catena che ha colpito direttamente anche The Batman Part II: l’attesissimo sequel diretto da Matt Reeves, inizialmente previsto per il 13 novembre 2026, è stato posticipato di ben quindici mesi e debutterà nelle sale globali il 18 febbraio 2028.

Lo slittamento consentirà al regista di avere più tempo per la post-produzione, dopo che l’inizio delle riprese era stato ritardato di cinque mesi. La nuova collocazione posiziona la pellicola nel ricco weekend del Presidents Day americano, garantendole comunque la massima copertura di schermi IMAX.

Tutti i rinvii di Warner Bros, da J.J. Abrams al nuovo horror di La Llorona

Lo slittamento del sequel sul protettore di Gotham City è solo la punta dell’iceberg di una profonda riorganizzazione interna della major, che sta affrontando una complessa fase di transizione dovuta al blocco della fusione antitrust con Paramount.

Il rinvio a cascata è iniziato quando Warner Bros. ha deciso di spostare The Great Beyond con Glen Powell e Jenna Ortega al 1° ottobre 2027, così da consentire a J.J. Abrams di finalizzare il montaggio e garantire allo studio una massiccia distribuzione in formato IMAX 70MM. Parallelamente, lo studio ha attuato uno scambio di date tra altre due attesissime pellicole: il thriller fantascientifico Panic Carefully di Sam Esmail con Julia Roberts ed Elizabeth Olsen (che slitta dal 26 febbraio 2027 al 9 aprile 2027 in IMAX) e l’horror sequel Revenge of La Llorona diretto da Santiago Menghini, che viene invece anticipato al 26 febbraio 2027 per scontrarsi al botteghino con le proposte delle major concorrenti.

Nonostante il sensibile rinvio, l’hype per il ritorno a Gotham rimane altissimo. Matt Reeves, che ha confermato personalmente la notizia del cambio di data sui propri canali social, potrà contare su una produzione mastodontica e su un cast stellare. Oltre ai confermatissimi ritorni di Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, Andy Serkis come fedele Alfred e Colin Farrell nei panni del Pinguino, The Batman Part II accoglierà nel proprio universo nuove prestigiose aggiunte del calibro di Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance e Sebastian Koch, promettendo un capitolo ancora più cupo e stratificato del precedente.

Parallelamente a questa decisione, il regista ha condiviso un breve video che mostra Robert Pattinson nei panni di Batman sotto la pioggia scrosciante. Si tratta di un breve “camera test” atto ad alzare l’hype dei fan DC.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Batman Part II

The Batman Part II Regia / Sceneggiatura: Matt Reeves

Matt Reeves Cast: Robert Pattinson, Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch

Robert Pattinson, Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch Produzione: 6th & Idaho, Dylan Clark Productions, DC Studios

6th & Idaho, Dylan Clark Productions, DC Studios Nuova data di uscita: 18 febbraio 2028 (USA)

18 febbraio 2028 (USA) Distribuzione / HUB di riferimento: DC Universe / Warner Bros. Pictures