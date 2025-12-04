The Batman 2 | Scarlett Johansson in lizza per un ruolo

La candidata all’Oscar “Scarlett Johansson” potrebbe entrare nel DC Universe con un ruolo nel film The Batman 2.

Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, Warner Bros/DC Studios ha intrapreso una trattativa con Scarlett Johansson per il prossimo film dedicato al Crociato di Gotham diretto da Matt Reeves. Nessun dettaglio al momento è trapelato riguardo al ruolo in questione, ma sarà nostra premura continuare ad aggiornarvi.

L’uscita dal Marvel Cinematic Universe ha aperto per la Johansson una nuova fase per la carriera. Di fatto, dopo aver lasciato il costume di Vedova Nera, l’attrice ha contribuito a riportare in auge la saga Jurassic World, con il film di successo Jurassic World: La Rinascita, reciterà prossimamente nel nuovo film su L’Esorcista, ed ora pare che vestirà uno degli iconici ruoli nel DC Universe.

Cosa sappiamo del film The Batman 2

The Batman Parte II (o come noto The Batman 2) sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ed ovviamente del suo alterego, il Crociato di Gotham. Sul casting, è molto probabile il ritorno anche di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, di Jeffrey Wright come il Commissario Gordon, di Andy Serkis come Alfred, di Zoe Kravitz come Selina Kyle/Catwoman e di Barry Keoghan come Joker.

The Batman 2 sarà distribuito attraverso il marchio DC Elseworlds, un asset distaccato dalla nuova realtà nota come DC Studios, i cui CEO sono James Gunn e Peter Safran. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 1° ottobre 2027.