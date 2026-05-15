The Batman: Part II, Matt Reeves ufficializza il cast: Sebastian Stan sarà Harvey Dent, c’è anche Scarlett Johansson

Gotham City si prepara ad accogliere nuovi, illustri cittadini. Attraverso una serie di annunci social in pieno stile “Gen Z”, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha confermato le indiscrezioni lanciate da Deadline riguardo al cast di The Batman: Part II, il cui inizio delle riprese è stato recentemente immortalato da foto dal set che ritraggono la Batmobile tra le nevi.

Sebastian Stan vestirà i panni di Harvey Dent, il futuro Due Facce.

L’annuncio di Stan è arrivato con una GIF e il messaggio “In a Gotham state of mind… Welcome“, sancendo l’ingresso dell’attore nel ruolo del celebre procuratore distrettuale. Ma le sorprese non finiscono qui: Reeves ha confermato anche il coinvolgimento di Scarlett Johansson, condividendo un’immagine dell’attrice intenta a guardare lo specchietto retrovisore di un’auto con la didascalia “Prossima uscita, Gotham“. Sebbene il ruolo della Johansson resti avvolto nel mistero, il suo ingresso aggiunge un ulteriore carico di star power alla pellicola.

In a Gotham state of mind… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/K3bCD83zCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Il ritorno a Gotham e i nuovi volti del sequel

Oltre ai due nomi di punta, il cast si arricchisce con gli arrivi di Brian Tyree Henry, Sebastian Koch e Charles Dance, tutti accolti ufficialmente dal regista via social. Questi attori si uniranno ai veterani del primo capitolo: Robert Pattinson tornerà ovviamente nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, affiancato da Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (James Gordon) e Colin Farrell, fresco del successo della serie dedicata al suo Oz Cobb / Il Pinguino.

Dopo diversi ritardi, la sceneggiatura — completata lo scorso luglio come confermato da James Gunn — è finalmente pronta per essere trasposta sul grande schermo. Le riprese sono iniziate questa primavera, rispettando la tabella di marcia che porterà il film nelle sale il 1° ottobre 2027.

Per restare aggiornato sull’inizio delle riprese di The Batman: Part II, analizzare le nuove teorie sul Joker di Barry Keoghan e consultare la timeline completa dei progetti Elseworlds, visita il nostro HUB dedicato:

DC Universe: News quotidiane sui film e le serie TV, approfondimenti sui fumetti, trailer ufficiali e tutti gli aggiornamenti sul Batman di Matt Reeves e l’universo di James Gunn.