The Batman 2 | Svelata la data di inizio riprese del film

Lo sviluppo di The Batman 2 continua ad essere un percorso lungo, e non privo di sorprese, ma a quanto pare siamo arrivati ad un punto importante di svolta.

Con la pre-produzione pronta a partire da qualche giorno, la Warner Bros. Pictures ha voluto offrire un aggiornamento importante sull’inizio delle riprese (via SuperHeroHype) che, a tal proposito, partiranno ufficialmente dalla primavera del 2026 dai Warner Bros. Studios Leavesden di Londra: “Le riprese di Batman II si stanno preparando per iniziare la prossima primavera, insieme a diversi altri progetti in fase di sviluppo.”

Nessun dettaglio sulla trama continua a trapelare, ma sappiamo da uno dei nostri ultimi aggiornamenti che Matt Reeves ha consegnato la sceneggiatura finita alla DC Studios, e che la data di uscita al cinema è stata precedentemente fissata al 1° ottobre 2027.

The Batman 2 | Cosa sappiamo del film

The Batman Parte II (o come noto The Batman 2) sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Chiaramente Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ed ovviamente del suo alterego, il Crociato di Gotham. Sul casting, è molto probabile il ritorno anche di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, di Jeffrey Wright come il Commissario Gordon, di Andy Serkis come Alfred, di Zoe Kravitz come Selina Kyle/Catwoman e di Barry Keoghan come Joker.

The Batman 2 sarà distribuito attraverso il marchio DC Elseworlds, un asset distaccato dalla nuova realtà nota come DC Studios, i cui CEO sono James Gunn e Peter Safran. A tal proposito, trovate a questo nostro indirizzo i film e le serie tv ce faranno parte della prima fase dell’immenso progetto DC Universe. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 1° ottobre 2027.