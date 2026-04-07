Le strade di Gotham e la Terra di Mezzo hanno rischiato di incrociarsi pericolosamente, ma alla fine la diplomazia tra gli studios ha avuto la meglio.

Secondo quanto riportato da Deadline, Andy Serkis tornerà a interpretare Alfred Pennyworth in The Batman Parte II, sequel diretto del film di Matt Reeves. La sfida principale riguardava l’agenda dell’attore, attualmente impegnatissimo nella regia e nell’interpretazione del nuovo capitolo della saga di Tolkien.

Proprio come abbiamo visto nel nostro precedente articolo sul recasting di Aragorn e il ritorno di Gollum, Serkis sta vivendo un momento d’oro, dividendo il suo talento tra la performance capture e ruoli iconici in “carne ed ossa”. Per permettergli di vestire nuovamente i panni del mentore di Bruce Wayne, la produzione ha stabilito che Serkis si unirà al set di Londra verso la fine dell’anno, nonostante il primo ciak di The Batman Part II sia previsto per il mese di giugno.

The Batman 2 cast: novità sul sequel di Matt Reeves

Oltre al ritorno di Serkis, il cast si preannuncia stellare e ricco di conferme. Robert Pattinson ovviamente tornerà a indossare il mantello del Cavaliere Oscuro in una storia che, secondo le sue ultime dichiarazioni, “prenderà direzioni molto diverse e coraggiose“. Accanto a lui ritroveremo Colin Farrell (reduce dal successo della serie The Penguin) e Jeffrey Wright nei panni di James Gordon. Le grandi novità sono però rappresentate dagli ingressi di Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent e di Scarlett Johansson in un ruolo ancora segreto.

The Batman Parte II sarà diretto da Matt Reeves, che firma la sceneggiatura insieme a Mattson Tomlin. Il film sarà prodotto da Warner Bros. Pictures, ed è attualmente programmato per l’uscita nelle sale il 1° ottobre 2027.

L’Oscurità di Gotham e il Futuro della DC

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