The Astronaut | La prima clip dell’inquietante indie sci fi

Signature Entertainment ha da poco rilasciato la prima clip dell’inquietante indie sci fi intitolato The Astronaut che annovera tra i protagonisti princiali Kate Mara e Laurence Fishburne.

La trama del film segue le vicende dell’atronauta Sam (Kate Mara) che torna sulla Terra a bordo di una capsula spaziale danneggiata. La donna, incredibilmente sopravvissuta all’incidente, viene messa in quarantena obbligata, sotto la sorveglianza del suo padre adottivo il generale William Harris (Laurence Fishburne). Sam è tormentata dalla paura di non essere tornata da sola dallo spazio, credendo che una inquietante presenza aliena possa essere ora con Lei.

The Astronaut | Note di produzione

The Astronaut è stato sritto e diretto da Jess Varley, nel cast oltre a Kate Mara e Laurence Fishburne trovano spazio Gabriel Luna, Ivana Milicevic, Macy Gray e Reza Diako. il film è prodotto da Fuller Media, Beehive Productions e The Wonder Company. Fungono da produttori Brad Fuller, Eric B. Fleischman e Cameron Fuller.

The astronaut è stato distribuito in questi giorni dalla Vertical in alcune sale selezionate degli Stati Uniti. Ancora non sappiamo se il film potrà e quando arrivare anche nel nostro Paese.