The Artful Dodger | Disney+ svela la seconda stagione

Disney+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione di The Artful Dodger, la serie originale australiana.

La serie ispirata ai personaggi di Oliver Twist, come noto vede protagonisti Thomas Brodie-Sangster (Pistol, La regina degli scacchi) nel ruolo di Jack Dawkins alias Artful Dodger, David Thewlis (Landscapers – Un crimine quasi perfetto, Fargo) in quello di Fagin e Maia Mitchell (Good Trouble, The Fosters) nei panni di Lady Belle Fox. La prima stagione è attualmente disponibile su Disney+, mentre i nuovi episodi dal 10 febbraio 2026 (tutti disponibili dal giorno del rilascio).

Qual è la trama della seconda stagione di The Artful Dodger

Jack è tornato! L’Artful Dodger è in guai seri. Ha un appuntamento con il cappio, è braccato dall’ispettore Boxer, il nuovo braccio della legge di Port Victory, e se dovesse vedere la donna che ama, Lady Belle, finirebbe ucciso.

Intanto, Lady Belle è determinata a costruirsi un futuro nel campo della medicina, sfidando le aspettative e mettendosi in pericolo, spinta dall’ambizione e da un amore già appeso a un filo.

Mentre Boxer è in competizione con Jack per l’amore di Belle, l’astuto Fagin trascina Dodger nel loro colpo più pericoloso di sempre, e un assassino è a piede libero. La nuova stagione, con nuovi personaggi e ambientazioni, è più ricca che mai di emozioni, humour, sentimenti, ingegno e inganni.

The Artful Dodger | Le foto della seconda stagione

The Artful Dodger – Credits Disney+

Altre informazioni su The Artful Dodger

La seconda stagione introduce nuovi personaggi che alzano la posta in gioco con Luke Bracey (Elvis, La battaglia di Hacksaw Ridge) nel ruolo dell’ispettore Henry Boxer, Jeremy Sims (Mr Inbetween) in quello di Zio Dickie e la stella nascente Zac Burgess (Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, Ragazzo divora universo) nei panni di Phineas Golden.

I fan potranno assistere al ritorno dei personaggi più amati della prima stagione, nominata agli AACTA Award. Susie Porter torna nel ruolo della formidabile Lady Jane Fox, affiancata da Damien Garvey in quello del Governatore Fox e Tim Minchin nei panni del subdolo Darius Cracksworth. Lucy-Rose Leonard torna nel ruolo di Lady Fanny Fox, molto amata dal pubblico, con Nicholas Burton in quello del Dottor Sneed e Kim Gyngell nei panni del Professore. Luke Carroll e Vivienne Awosoga mantengono ancora una volta l’ordine nell’ospedale, mentre Aljin Abella, Brigid Zengenie Albert Latailakepa tornano alla carica nei panni della variegata banda di ladri di Fagin.

Girata a Sydney, in Australia, la seconda stagione di The Artful Dodger è una coproduzione con Curio Pictures di Sony Pictures Television. La seconda stagione è sostenuta dal Governo del Nuovo Galles del Sud (NSW State Government) attraverso il Made in NSW Fund di Screen NSW. Anche la post-produzione e gli effetti digitali e visivi sono stati sostenuti da Screen NSW.

Jo Porter e Rachel Gardner di Curio Pictures sono executive producer e produttori, mentre James McNamara è sceneggiatore ed executive producer. Cameron Welsh (Fondazione, Krypton) è il produttore della serie, mentre Dan Knight, Kate Mulvany e Miranda Tapsell hanno contribuito alla sceneggiatura. Ben Young (The Twelve, Clickbait), Ben C. Lucas (Nautilus, Ombre nell’acqua) e Gracie Otto (The Artful Dodger, Ladies in Black, Heartbreak High) sono i registi.