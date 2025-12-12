The Artful Dodger stagione 2 disney+
Posted in Disney+ Gallery Serie Tv

The Artful Dodger | Disney+ svela la seconda stagione

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Disney+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione di The Artful Dodger, la serie originale australiana.

La serie ispirata ai personaggi di Oliver Twist, come noto vede protagonisti Thomas Brodie-Sangster (PistolLa regina degli scacchi) nel ruolo di Jack Dawkins alias Artful Dodger, David Thewlis (Landscapers – Un crimine quasi perfettoFargo) in quello di Fagin e Maia Mitchell (Good TroubleThe Fosters) nei panni di Lady Belle Fox. La prima stagione è attualmente disponibile su Disney+, mentre i nuovi episodi dal 10 febbraio 2026 (tutti disponibili dal giorno del rilascio).

Qual è la trama della seconda stagione di The Artful Dodger

Jack è tornato! L’Artful Dodger è in guai seri. Ha un appuntamento con il cappio, è braccato dall’ispettore Boxer, il nuovo braccio della legge di Port Victory, e se dovesse vedere la donna che ama, Lady Belle, finirebbe ucciso.

Intanto, Lady Belle è determinata a costruirsi un futuro nel campo della medicina, sfidando le aspettative e mettendosi in pericolo, spinta dall’ambizione e da un amore già appeso a un filo.

Mentre Boxer è in competizione con Jack per l’amore di Belle, l’astuto Fagin trascina Dodger nel loro colpo più pericoloso di sempre, e un assassino è a piede libero. La nuova stagione, con nuovi personaggi e ambientazioni, è più ricca che mai di emozioni, humour, sentimenti, ingegno e inganni.

The Artful Dodger | Le foto della seconda stagione

dndvEf3A
kvwHtBjA
orvVdrnA
z siDOw
The Artful Dodger – Credits Disney+

Altre informazioni su The Artful Dodger

La seconda stagione introduce nuovi personaggi che alzano la posta in gioco con Luke Bracey (ElvisLa battaglia di Hacksaw Ridge) nel ruolo dell’ispettore Henry Boxer, Jeremy Sims (Mr Inbetween) in quello di Zio Dickie e la stella nascente Zac Burgess (Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsiRagazzo divora universo) nei panni di Phineas Golden.

I fan potranno assistere al ritorno dei personaggi più amati della prima stagione, nominata agli AACTA Award. Susie Porter torna nel ruolo della formidabile Lady Jane Fox, affiancata da Damien Garvey in quello del Governatore Fox e Tim Minchin nei panni del subdolo Darius Cracksworth. Lucy-Rose Leonard torna nel ruolo di Lady Fanny Fox, molto amata dal pubblico, con Nicholas Burton in quello del Dottor Sneed e Kim Gyngell nei panni del Professore. Luke Carroll e Vivienne Awosoga mantengono ancora una volta l’ordine nell’ospedale, mentre Aljin AbellaBrigid ZengeniAlbert Latailakepa tornano alla carica nei panni della variegata banda di ladri di Fagin.

Girata a Sydney, in Australia, la seconda stagione di The Artful Dodger è una coproduzione con Curio Pictures di Sony Pictures Television. La seconda stagione è sostenuta dal Governo del Nuovo Galles del Sud (NSW State Government) attraverso il Made in NSW Fund di Screen NSW. Anche la post-produzione e gli effetti digitali e visivi sono stati sostenuti da Screen NSW.

Jo Porter e Rachel Gardner di Curio Pictures sono executive producer e produttori, mentre James McNamara è sceneggiatore ed executive producer. Cameron Welsh (FondazioneKrypton) è il produttore della serie, mentre Dan KnightKate Mulvany e Miranda Tapsell hanno contribuito alla sceneggiatura. Ben Young (The TwelveClickbait), Ben C. Lucas (NautilusOmbre nell’acqua) e Gracie Otto (The Artful DodgerLadies in BlackHeartbreak High) sono i registi.

Scopri di più da Universal Movies

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un Commento...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Universal Movies - La Folle Passione del Cinema
Trustpilot