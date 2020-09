Netflix ha svelato che la seconda stagione di The Alienist, intitolata The Alienist: Angel of Darkness, debutterà sulla piattaforma streaming il 22 Ottobre.

La prima stagione della serie si basava sul romanzo The Alienist, scritto da Caleb Carr (qui la nostra recensione), e la seconda si basa sul suo sequel, intitolato The Angel of Darkness. Questa volta vedremo Sara Howard (Dakota Fanning), il Dottor Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) e John Moore (Luke Evans) alle prese con il caso di una bambina scomparsa; questo li porterà ad affrontare un sistema di corruzione marcio, il sessismo predominante e un nuovo killer.

Prodotta dalla rete televisiva TNT, qui di seguito il trailer ufficiale della seconda stagione: