Paramount+ ha annunciato la data di debutto della seconda stagione di The Agency e rilasciato così il trailer ufficiale. Tutti i dieci episodi che compongono il nuovo ciclo dello spy thriller ad alta tensione saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 21 giugno.

La serie, che ha saputo conquistare il pubblico grazie a una narrazione serrata e ricca di colpi di scena, vede come protagonista assoluto il due volte candidato all’Oscar® Michael Fassbender. Accanto a lui si muove un cast artistico di primissimo livello per l’industria hollywoodiana, che include il candidato all’Academy Award® Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston e l’icona del cinema internazionale Richard Gere.

La trama di questa seconda stagione riprende le fila del tormentato percorso di Martian (Fassbender), un agente della CIA sotto copertura perennemente costretto a nascondere la propria reale identità, persino all’interno della sua sfera privata. La sua stabilità emotiva e professionale crollerà definitivamente quando Samia (Turner-Smith), la donna che ama, diventerà una prigioniera politica in Sudan.

Il cast stellare e il team creativo dietro lo spy thriller di successo di Paramount+

Per salvare la vita della donna e proteggere l’incolumità della sua stessa agenzia, Martian si dirà disposto a tutto, spingendosi ben oltre il punto di non ritorno e addentrandosi in un claustrofobico labirinto di inganni. Oltre ai già citati protagonisti, il cast si arricchisce delle interpretazioni di Harriet Sansom Harris, John Magaro e delle eccezionali partecipazioni in veste di guest star di Dominic West e Hugh Bonneville.

La seconda stagione dello show è prodotta in stretta collaborazione con i Paramount Television Studios e 101 Studios. Dietro la macchina da presa e alla cura dello script torna la coppia di sceneggiatori vincitori del Tony® Award composta da Jez e John-Henry Butterworth, che figurano anche come produttori esecutivi accanto a nomi illustri del calibro di George Clooney e Grant Heslov per Smokehouse Pictures.

Per chi volesse rinfrescarsi la memoria prima del debutto estivo dei nuovi episodi, la prima stagione completa di The Agency — che rappresenta una moderna reinterpretazione dell’acclamato cult drama francese Le Bureau des Légendes creato originariamente da Eric Rochant — è attualmente disponibile interamente in streaming nel catalogo della piattaforma.

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